Райкконен: это был трудный день для меня

Пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями от пятничных практик на Гран-при Италии. По их итогам финну дважды удалось показать четвёртое время.

«Нам необходимо улучшить баланс. Это был нелёгкий день, так что завтра предстоит много работы. Посмотрим, как всё сложится в субботу и воскресенье. Время на круге получилось таким, какое оно есть, но мы не знаем, что делают другие. Как бы то ни было, сегодня для меня был трудный день», — приводит слова Райкконна Sky Sports.

Партнёр Райкконена по команде Себастьян Феттель во время практик дважды показал третье время.