Риккардо: не исключаю возможности попасть в топ-3, но расклады против «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл»Даниэль Риккардо прокомментировал пятничные свободные практики на Гран-при Италии, отметив удовлетворение поведением болида на длинных сериях.

«С полным баком всё было достаточно хорошо. Мы всё ещё хотим быть быстрыми на круге, но с тем учётом, что нам предстоит стартовать с конца, приоритетом становится успешное прохождение длинных серий. И в этом отношении всё очень неплохо.

Подиум? Никогда не исключаю попадания в топ-3, но принимая во внимание то, что мы стартуем с конца стартовой решётки, расклады против нас», — приводит слова австралийца Sky Sports.