Феттель: мне всё ещё не хватает уверенности в Монце

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги пятничных свободных практик на Гран-при Италии, в ходе которых ему дважды удалось показать третье время.

«Мы можем улучшить машину. Мне всё ещё не хватает той уверенности, которую я хочу испытывать в Монце. Есть несколько моментов, в которых нам нужно прибавлять. В частности, это касается баланса и работы тормозов, что очень важно здесь как раз для того, чтобы чувствовать себя уверенно.

Мы всё ещё не там, где могли бы быть. Думаю, завтра мы будем лучше. Очевидно, что мы будем быстрее, но я не знаю, сколько мы прибавим.

Что касается выступления «Мерседеса», то мы знали, что они здесь очень сильны. Они очень быстры, и мы этого ожидали. Но мы обращаем внимание на себя и посмотрим, что мы завтра сможем сделать. Мы можем стать лучше, и если нам удастся устранить пару проблем, мы будем в лучшей форме, чем сегодня», — приводит слова немца Motorsport.