Росси необходимо 30-40 дней покоя

Многократный чемпион MotoGP, пилот команды Movistar Yamaha MotoGP Валентино Росси, попавший вчера в серьёзную аварию и перенёсший после этого операцию на правой ноге, должен будет избегать нагрузок как минимум 30-40 дней.

Об этом заявил Рафаэле Паскарелла — специалист, который прооперировал титулованного гонщика.

«Прежде всего хочу сказать, что Росси в порядке и это самое главное для нас всех. Думаю, что ему определённо нужно 30-40 дней покоя, после чего мы на протяжении нескольких недель оценим, что нам делать дальше. Что касается самого перелома, то нет ничего страшного в том, что он повредил ту же ногу, что и в 2010 году. Это совершенно другая история болезни», — приводит слова Паскареллы Autosport.