«Макларен» не беспокоится за бюджет в случае разрыва с «Хондой»

Глава «Макларена» Зак Браун заявил, что ему не приходится держать в голове экономические последствия в случае разрыва контракта с «Хондой». Японцы помогают «Макларену» формировать бюджет команды и частично оплачивают контракт Фернандо Алонсо.

«Мы не можем позволить себе не быть на подиуме. Мы здесь для побед, так что мы собираемся сделать решение исходя из спортивных интересов. Лучшая вещь для „Макларена“ — сделать максимально хорошее спортивное решение. К счастью, у нас невероятно приверженные команде акционеры, а значит, мы можем принять спортивное решение и при этом справиться с экономической стороной вопроса», — приводит слова Брауна F1i.