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Арривабене: у нас нет никакого конфликта с «Мерседесом»

1 сентября 2017, пятница. 20:24 Авто

Глава «Феррари» Маурицио Арривабене опроверг слухи, что в «Скудерии» недовольны решением «Мерседеса» ввести в действие четвёртые силовые блоки уже на Гран-при Бельгии, когда продолжали действовать более мягкие условия по сжиганию масла. По неофициальным сообщениям, «Мерседес» обещал «Феррари», что не будет так поступать. Однако Арривабене заявил, что никакого конфликта между двумя лидерами чемпионата нет.

«Прежде всего у нас нет конфликта. Не хочу комментировать подобные вещи. „Мерседес“ рано ввёл мотор, и в этом свои недостатки, ведь по ходу сезона они больше не смогут развивать двигатель. У нас есть план развития по ходу сезона, и мы хотим ввести четвёртый силовой блок в нужный момент и с нужной мощностью. Это никак не связано с маслом», — приводит слова Арривабене Autosport.

По данным издания, четвёртый силовой блок «Феррари» может быть использован на Гран-при Малайзии, однако он ещё должен пройти все испытания по надёжности. Обновление должно дать хорошую прибавку в мощности, но ещё остаются опасения насчёт долговечности нового мотора.

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Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Феррари Маурицио Арривабене
Новости. Авто
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