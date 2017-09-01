Эггинтон: предстоит ещё поработать над настройками болида Квята

Инженер «Торо Россо» Джоди Эггинтон прокомментировал выступление пилотов Даниила Квята и Карлоса Сайнса на свободных практиках Гран-при Италии в пятницу. По его словам, команде ещё предстоит работа над настройками болида россиянина.

«Держа в уме возможность дождя во время утренней сессии, мы собирались подобрать базовые настройки на протяжении первых 40 минут, и нам это удалось. Кроме того, Карлос успел опробовать систему „гало“. В Монце всегда сложно найти оптимальные настройки.

Карлос сумел найти нужный баланс и был неплох на обоих составах шин, к сожалению, для него день завершился проблемами с силовой установкой. Даниил же не был доволен балансом с самого начала сессии, так что мы долго подбирали ему настройки, прежде чем он переключился на длинные серии. Его день также завершился немного раньше из-за возможных проблем с надёжностью.

В конечном итоге мы собрали сегодня недостаточно информации, а в случае с Даниилом нам предстоит ещё поработать над настройками его болида. За ночь нам необходимо собрать всё воедино, чтобы суметь достичь прогресса завтра уже с обеими машинами", — цитирует Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».