Риккардо оштрафован ещё на 5 мест на старте Гран-при Италии

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, получивший ранее штраф в 20 мест за замену компонентов силовой установки, будет оштрафован ещё на 5 позиций. Причиной стала замена коробки передач на болиде австралийца, сообщает Autosport.

Таким образом, в общей сложности Риккардо будет оштрафован на 25 позиций. Отметим, это уже третий случай замены коробки передач на машине австралийца по ходу чемпионата. Ранее подобное происходило на этапах в Австралии и Великобритании.

Партнёр Риккардо по команде на старте Гран-при Италии потеряет 15 мест.