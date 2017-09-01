Алонсо: уверен, у меня есть варианты, чтобы выигрывать в 2018 году

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо выразил уверенность, что у него по-прежнему есть варианты развития карьеры, которые позволят ему выигрывать уже в следующем году.

«Собираюсь сесть и изучить все варианты, которые у меня есть, после чего выберу лучшую возможность. Верю, на рынке всё ещё есть варианты, которые позволят мне выигрывать в следующем году, и это моё единственное намерение. Если не найду такого варианта, то буду искать его где угодно. Но, думаю, всё сложится хорошо, я оптимистично настроен.

Что касается слухов о «Рено», эта команда всегда будет в моём сердце, и у меня с ней есть связь, но, с точки зрения гонок, сейчас я счастлив здесь и верю, что мы будем способны выигрывать. К тому же в «Рено» сказали, что не готовы к борьбе за титул в следующем году. У «Макларена» есть кое-какие ингредиенты, которые позволят вести борьбу за титул. Команда сильно выросла за последние три года", — приводит слова испанца Autosport.