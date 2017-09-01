Алонсо: надеюсь, в квалификации повторим сегодняшний результат

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо остался доволен итогами пятничных свободных практик на Гран-при Италии и выразил надежду, что команде удастся повторить сегодняшний день и в субботней квалификации. Во время второй практики пилоты «Макларена» Стоффель Вандорн и Фернандо Алонсо показали седьмой и восьмой результат соответственно.

«Очень положительный день, с отличными ощущениями во время обеих сессий. У нас была неплохая скорость, что стало некоторой неожиданностью, учитывая, что здешняя трасса нам не подходит. Обе наши машины — в топ-10, что очень хорошо.

Мы попробовали кое-что интересное и получили информацию. Надеюсь, завтра сможем повторить результат и в квалификации. Стоффель помогал мне в Спа, когда получил штраф, теперь штраф получил я, так что постараюсь максимально помочь Вандорну, чтобы он завоевал наилучшую позицию", — приводит слова испанца пресс-служба «Макларена».