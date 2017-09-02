ФИА установит новый бордюр на выходе из поворота «Параболика»

В ФИА приняли решение установить новый бордюр на выходе из знаменитого поворота «Параболика». Это решение обусловлено тем, что часть пилотов стала выезжать на широкую зону асфальта, установленную в повороте несколько лет назад, вместо гравийной ловушки.

В прошлом году этот манёвр использовал Себастьян Феттель, а на практиках в пятницу к нему прибегли сразу несколько пилотов.

Используя такую траекторию при прохождении поворота, гонщики пытались обеспечить себе некоторое преимущество. Данная проблема обсуждалась на брифинге пилотов, в результате чего ФИА и утвердила использование нового бордюра в повороте «Параболика», сообщает Autosport.