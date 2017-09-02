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Феттель заявил, что Хэмилтону не удастся стереть улыбку с его лица

2 сентября 2017, суббота. 01:02 Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, ответил гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, который ранее заявил, что постарается приложить максимум усилий в Монце, чтобы стереть улыбку с лица немца.

«Как бы не сложились обстоятельства, Хэмилтон не будет успешен в этих попытках. Что касается непосредственно гонки, то мы в „Феррари“ не переживаем из-за того, что мы не выигрывали здесь семь лет.

Это для нас не тема для разговоров. Мы смотрим вперёд, а не назад. Если у нас будет шанс завоевать победу в этом году, то это будет здорово. Тем более в такой год, это будет по-настоящему что-то особенное. Но мы прикладываем большие усилия на всех трассах. Возможно, здесь всё проходит более эмоционально", — приводит слова немца официальный сайт Формулы-1.

Хэмилтон намерен стереть улыбку с лица Феттеля
Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Италии
Новости. Авто
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