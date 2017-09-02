Вильнёв отказался брать интервью у пилотов на подиумах Формулы-1

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв отказался брать интервью на подиуме после Гран-при, так как не считает себя завершившим карьеру пилотом.

«Тебе приходят такие предложения, когда ты уже давно не выступаешь, ты бывший пилот. Я ещё не на той стадии. Оставлю это другим», — приводит слова Вильнёва Le Journal de Montreal.

В то же время Вильнёв согласился проехать на двухместном болиде Ф-1 в Монце в программе F1 Experiences.

«Я согласился, потому что это Монца — храм скорости. Я всегда любил трассу, у неё такая богатая история», — пояснил канадец.