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Штайнер: синоптики обещали дождь, поэтому Магнуссен заменил Джовинацци

2 сентября 2017, суббота. 10:39 Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил замену Антонио Джовинацци на Кевина Магнуссена в первой тренировке Гран-при Италии. Команда решила дать боевому пилоту провести тренировку посуху, так как на вторую практику синоптики обещали дождь.

«Прогноз говорил, что только первая тренировка пройдёт отчасти посуху. Синоптики говорили, что небеса разверзнутся. И где же дождь?» — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

Джовинацци выступает в качестве пилота «Хааса» по пятницам на большинстве этапов в конце сезона. Он должен выехать на этапах в Малайзии, Мексике, Бразилии и Абу-Даби.

Источник: Motorsport-Total.com Сообщить об ошибке
Теги
Хаас Ф-1 Кевин Магнуссен Формула-1 Гран-при Италии
Новости. Авто
2 сентября 2017, суббота
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