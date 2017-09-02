Штайнер: синоптики обещали дождь, поэтому Магнуссен заменил Джовинацци

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил замену Антонио Джовинацци на Кевина Магнуссена в первой тренировке Гран-при Италии. Команда решила дать боевому пилоту провести тренировку посуху, так как на вторую практику синоптики обещали дождь.

«Прогноз говорил, что только первая тренировка пройдёт отчасти посуху. Синоптики говорили, что небеса разверзнутся. И где же дождь?» — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

Джовинацци выступает в качестве пилота «Хааса» по пятницам на большинстве этапов в конце сезона. Он должен выехать на этапах в Малайзии, Мексике, Бразилии и Абу-Даби.