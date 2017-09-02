«Форс Индия»: хотим оставить Переса и Окона, не надо портить состав из-за аварий

Операционный директор «Форс Индия» Отмар Сафнауэр заявил, что команда хочет сохранить Серхио Переса и Эстебана Окона на 2018 год, несмотря на их столкновения на трассе.

«Мы определённо намерены сохранить их обоих, они хорошие пилоты. Не хотим портить состав из-за короткого периода не оптимальных результатов, вызванного их столкновениями. Можно взять другого пилота и всё равно иметь не оптимальный результат.

Если мы не сможем выиграть за счёт их борьбы, а только проиграть, они не будут бороться друг с другом. Когда соперники впереди и сзади в 20 секундах, бороться друг с другом нет смысла. В таких ситуациях мы будем оставлять пилотов на их местах», — цитирует Сафнауэра GP Update.