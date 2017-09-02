«Форс Индия»: разочарованы, что ещё не получили новые моторы «Мерседеса»

Технический директор «Форс Индия» Энди Грин выразил недовольство тем, что «Мерседес» до сих пор не предоставил его команде обновлённые силовые установки. Пилоты «Мерседеса» используют их с Гран-при Бельгии.

«Пока нам обещали один мотор на Гран-при Сингапура. Изначально говорили, что мы получим их в Спа. Мы несколько разочарованы. Всегда полезно иметь больше лошадиных сил, так что нам хотелось иметь новые моторы на двух самых требовательных к мощности трассах.

Довольны ли мы, что у нас на одну силовую установку меньше, чем у заводской команды? Нет. Мы бы предпочли быть на их месте», — цитирует Грина Autosport.