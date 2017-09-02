Старт третьей тренировки Гран-при Италии перенесли из-за ливня

Начало третьей свободной практики Гран-при Италии Формулы-1 было перенесено из-за ливня. Проведённая на трассе инспекция показала, что начинать сессию небезопасно.

Старт тренировки был назначен на 12:00 по московскому времени. Погода заставила отложить его на неизвестный срок. Отметим, что во сколько бы ни стартовала тренировка, она будет закончена в 13:00 мск.

На пятничных тренировках лучшие времена показали пилоты «Мерседеса» — Льюис Хэмилтон был быстрейшим на первой практике, а Валттери Боттас на второй.