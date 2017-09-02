Росси выписан из госпиталя

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси выписан и госпиталя и продолжит восстановление дома. 31 августа итальянец сломал голень и малоберцовую кость, попав в аварию. Ему была сделана операция.

«Провёл хорошую ночь, поспал и хорошо чувствовал себя утром. Доктор разрешил мне ехать домой, где я ещё лучше отдохну. Начну реабилитацию как можно скорее и посмотрю на реакцию тела прежде, чем что-то решать. Сделаю всё возможное, чтобы вернуться как можно быстрее», — цитирует Росси Autosport.

По прогнозам докторов, итальянец пропустит 30 — 40 дней, а значит, не выйдет на старт Гран-при Сан-Марино и Арагона.