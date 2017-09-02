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Масса — лучший на третьей тренировке Гран-при Италии, Квят — седьмой

2 сентября 2017, суббота. 13:04 Авто

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса показал лучшее время на третьей тренировке Гран-при Италии Формулы-1. Второй результат у его напарника Лэнса Стролла. Третье время на счету Нико Хюлькенберга из «Рено».

Россиянин Даниил Квят стал последним, из успевших показать время гонщиков. У него седьмая позиция.

Из-за сильного ливня тренировка продлилась лишь 16 минут.

Формула-1. Гран-при Италии. Третья тренировка

1. Фелипе Масса («Уильямс») — 1:40.660
2. Лэнс Стролл («Уильямс») +0.228
3. Нико Хюлькенберг («Рено») +0.831
4. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +0.855
5. Джолион Палмер («Рено») +3.709
6. Маркус Эрикссон («Заубер») +4.041
7. Даниил Квят («Торо Россо») +4.373.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 Формула-1 Гран-при Италии
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