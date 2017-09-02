Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 2 сентября, состоится квалификация 13-го этапа чемпионата мира в Формуле-1 — Гран-при Италии. Этап принимает трасса «Аутодромо Национале» в Монце. Старт квалификации запланирован на 15:00 по московскому времени.



После 12 этапов в чемпионате лидирует Себастьян Феттель на «Феррари». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» занимает 17-е место, набрав 4 очка.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней читатели смогут, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Италии. Онлайн-трансляция квалификации.