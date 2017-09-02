«Макларен» может сам разработать себе мотор на 2021 год

Босс «Макларена» Зак Браун заявил о готовности команды самой разработать для себя мотор при смене регламента в 2021 году.

«Нам интересно посмотреть, какой будет формула мотора на 2021 год: задумаемся ли мы о постройке собственного мотора или придут другие люди, которые его сделают. Сейчас нам надо сосредоточиться на трёх ближайших сезонах. Как только мы всё узнаем, будем рассматривать варианты.

Думаю, с 2021 года ландшафт Формулы-1 изменится в положительную сторону с потолком затрат, новым распределением доходов и новыми правилами о моторах. Сейчас сложновато принять решение, потому что столько всего изменится", — цитирует Брауна Crash.