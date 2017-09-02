Боттас: соглашусь быть вторым пилотом, но надеюсь избежать этого

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас готов принять роль второго пилота, но надеется избежать этого за счёт успешных выступлений.

«И да, и нет. Пилоту трудно принять такое решение. Но я так же член команды, и у нас командная работа. Так что если в какой-то момент меня об этом попросят, я соглашусь. Но надеюсь, такого не будет.

Есть способ избежать этой ситуации. Всё в моих руках. Сейчас я борюсь за титул. Если в квалификации и гонке я буду впереди Льюиса… у нас одинаковые машины. Всё зависит от меня", — цитирует Боттаса Globo.