Палмер и Хюлькенберг также потеряют позиции на старте Гран-при Италии

Пилоты «Рено» Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер пополнили список оштрафованных на стартовой решётке Гран-при Италии. Хюлькенберг потеряет десять позиций за установку нового блока MGU-H, а Палмера оштрафовали на 15 мест за смену MGU-H и турбокомпрессора, сообщает Motorsport.

Позиции на старте в Монце также потеряют пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен (20 мест) и Даниэль Риккардо (25 мест), гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший (10 позиций) и пилот «Макларена» Фернандо Алонсо (35 позиций). Все они наказаны за использование лишних деталей силовых установок.