Тодт: надеюсь, «Хонда» не уйдёт из Формулы-1

Президент ФИА Жан Тодт готов помочь «Хонде» остаться в Формуле-1. По слухам, «Макларен» намерен прервать сотрудничество с японской компанией, а договориться с «Торо Россо» и «Заубером» ей не удалось.

«Мы поговорили, и я очень надеюсь, что они не уйдут. Как я понимаю, ни один производитель не может поставлять моторы более, чем трём командам. Легко посчитать, что три на три будет девять, а значит одна команда останется без мотора. И мы ввели правила, чтобы этого избежать.

Если я смогу помочь тому, чтобы все остались в деле, сделаю всё возможное", — приводит слова Тодта Autosport.