Маркьонне: Феттель не просил «Феррари» об однолетнем контракте

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне опроверг слухи, что Себастьян Феттель настаивал на продлении контракта на один год. Ранее «Скудерия» объявила о новом трёхлетнем контракте с немецким гонщиком.

«Если он когда-то просил о годичном контракте, то я об этом ничего не знаю. Единственное, о чём мы с ним говорили, — это о двух-трёхлетней сделке. Думаю, он счастлив здесь.

В прошлом я уже говорил, что сказал Себу, что он может подписать контракт, когда захочет. Мне очень нравится Себ. Думаю, он стал более зрелым, хоть и был уже многократным чемпионом мира. Думаю, он стал более зрелым в прошлом году. Он человек «Феррари». Это навсегда остаётся в вашей крови», — цитирует Маркьонне ESPN.