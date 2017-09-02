Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству поулов в карьере

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал абсолютным рекордсменом по количеству завоёванных поул-позишн в Формуле-1. Победа в квалификации Гран-при Италии стала 69-й в карьере британского гонщика. По этому показателю он обогнал легендарного Михаэля Шумахера, с которым сравнялся по количеству поулов (68) на прошлом этапе в Бельгии.



Отметим, что квалификация Гран-при Италии проходила на мокрой трассе. Из-за дождя старт сессии многократно откладывался, в итоге квалификация заняла более трёх с половиной часов.