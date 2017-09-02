Окон нацелился на подиум в гонке Гран-при Италии

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал квалификацию Гран-при Италии, по итогам которой показал пятое время. Однако из-за штрафов пилотов «Ред Булл» за перерасход компонентов мотора гонщик «Форс Индия» будет стартовать с третьего места.



«Отличная квалификация. Рад за всех в команде. Мы знали, что у нас будут возможности, и я очень рад, что мы смогли ими воспользоваться. Мне всегда нравилось гоняться на мокрой трассе, а сегодняшние условия были действительно сложными. Автомобиль работал прекрасно, баланс машины был очень хорош. Я должен поблагодарить команду за тяжёлую работу. Завтра нам предстоит побороться, потому что нас окружают быстрые машины, но, считаю, мы можем набрать много очков. Буду стремиться завоевать подиум», — цитирует Окона пресс-служба команды.