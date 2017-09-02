Риккардо: казалось, будто в третьем сегменте машина была совсем другой

Пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо, выступающий в составе «Ред Булл», проанализировал выступление в квалификации Гран-при Италии, по итогам которой он стал третьим, но из-за штрафа утратил стартовую позицию.



«В первом и втором сегментах всё было плохо. Если вы слышали меня по радио, я был слишком впечатлён уровнем сцепления колёс с дорожным покрытием. Было сложно. Что касается шин… Казалось, защиты нет совсем, шины были холодные и скользили. Мы попали в третий сегмент, так что не всё так плохо, но на мокрой трассе мы были совсем неконкурентоспособными. В третьем сегменте сцепление колёс с покрытием было лучше, чем в первом или втором. Будто бы машина была совсем другой. Думал, стану первым, но затем своё слово сказали Льюис и Макс», — приводит слова Риккардо GP Update.