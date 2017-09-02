175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Риккардо: казалось, будто в третьем сегменте машина была совсем другой

2 сентября 2017, суббота. 21:04 Авто

Пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо, выступающий в составе «Ред Булл», проанализировал выступление в квалификации Гран-при Италии, по итогам которой он стал третьим, но из-за штрафа утратил стартовую позицию.

«В первом и втором сегментах всё было плохо. Если вы слышали меня по радио, я был слишком впечатлён уровнем сцепления колёс с дорожным покрытием. Было сложно. Что касается шин… Казалось, защиты нет совсем, шины были холодные и скользили. Мы попали в третий сегмент, так что не всё так плохо, но на мокрой трассе мы были совсем неконкурентоспособными. В третьем сегменте сцепление колёс с покрытием было лучше, чем в первом или втором. Будто бы машина была совсем другой. Думал, стану первым, но затем своё слово сказали Льюис и Макс», — приводит слова Риккардо GP Update.

Источник: GPUpdate Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Формула-1 Гран-при Италии
Новости. Авто
2 сентября 2017, суббота
21:28 Квят: я достойно провёл квалификацию и сделал всё, что в моих силах
21:20 Перес: рад, что болельщики в итоге получили хорошее шоу
21:04 Риккардо: казалось, будто в третьем сегменте машина была совсем другой
21:03 Окон нацелился на подиум в гонке Гран-при Италии
20:42 Ферстаппен: показать второй результат с тем, что есть, — это отличная работа
20:13 Райкконен: мне сильно не хватало сцепления с трассой, машина сильно скользила
20:05 Стролл: я впервые выступал в Формуле-1 на мокрой трассе
19:54 Хэмилтон: 69 поулов! Не могу в это поверить!
19:39 Феттель: удивлён, насколько быстро ехали соперники «Феррари»
19:20 Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству поулов в карьере
18:54 Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят — 14-й
17:22 Маркьонне: Феттель не просил «Феррари» об однолетнем контракте
16:13 Грожан: квалификацию вообще не следовало начинать
15:53 Тодт: надеюсь, «Хонда» не уйдёт из Формулы-1
15:09 Уайтинг объяснил, почему Алонсо не наказали за инцидент с Палмером
15:00 Формула-2. Италия. Первая гонка. Онлайн-трансляция
14:50 Палмер и Хюлькенберг также потеряют позиции на старте Гран-при Италии
14:33 В Формуле-1 Кубицей интересуется не только «Рено»
14:14 Боттас: соглашусь быть вторым пилотом, но надеюсь избежать этого
13:54 Перес: авария с Оконом не повлияла на переговоры о контракте
13:22 «Макларен» может сам разработать себе мотор на 2021 год
13:15 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Онлайн-трансляция
13:04 Масса — лучший на третьей тренировке Гран-при Италии, Квят — седьмой
12:49 Росси выписан из госпиталя
12:24 Глава «Хонды» приехал на переговоры с «Маклареном» в Монцу
12:07 Старт третьей тренировки Гран-при Италии перенесли из-за ливня
11:35 «Форс Индия»: разочарованы, что ещё не получили новые моторы «Мерседеса»
11:30 Риккардо: смотрю на Феттеля и Хэмилтона и думаю: «Мне бы машину, как у вас»
11:18 «Форс Индия»: хотим оставить Переса и Окона, не надо портить состав из-за аварий
10:39 Штайнер: синоптики обещали дождь, поэтому Магнуссен заменил Джовинацци
10:13 Вильнёв отказался брать интервью у пилотов на подиумах Формулы-1
10:00 На чемпионство в Российской дрифт-серии претендуют четыре гонщика
10:00 Формула-1. Гран-при Италии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
09:45 Сезон-2018/19 в WEC продлится больше года и завершится «Ле-Маном»
09:34 З. Браун: у «Макларена» есть планы B и C на случай ухода Алонсо
01:02 Феттель заявил, что Хэмилтону не удастся стереть улыбку с его лица
00:00 ФИА установит новый бордюр на выходе из поворота «Параболика»
1 сентября 2017, пятница
23:19 Алонсо: надеюсь, в квалификации повторим сегодняшний результат
22:54 Стрельникова: Маркелов в хорошем положении, чтобы сразиться за победу
22:54 Источник: «Заубер» скоро объявит о контракте Леклера или моторах «Альфа Ромео»
22:54 Маркелов: второй ряд — это неплохо, буду атаковать в гонке
22:26 Алонсо: уверен, у меня есть варианты, чтобы выигрывать в 2018 году
22:24 Хэмилтон посвятил стихотворение принцессе Диане
21:25 Боттас: машина выглядела сильно
21:17 Хэмилтон намерен стереть улыбку с лица Феттеля
Все новости RSS
Партнерский контент