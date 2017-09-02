Перес: рад, что болельщики в итоге получили хорошее шоу

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Формулы-1, по итогам которой он стал 11-м.



«Вторая половина дня была очень длинной, и я рад, что болельщики в итоге получили хорошее шоу. Условия на трассе были сложными. Было много стоячей воды, и машины сильно скользили. Думаю, Чарли сделал правильно, что остановил квалификацию. Условия менялись каждый раз, и было очень важно использовать правильные шины в каждый момент. Во втором сегменте мы решили использовать промежуточные шины, и у меня было всего два круга, чтобы попробовать. В итоге мне не хватило двух сотых, это не идеально, но это лучшее, что мы могли сделать. Круг получился не идеальным, я оказался слишком близко к Риккардо, и это мне помешало. Было достаточно мелочей, чтобы я не попал в первую десятку. Мы продвинемся вперед из-за пары штрафов, и, надеюсь, в гонке удастся отыграть ещё несколько позиций», — отметил Перес для пресс-релиза «Форс Индия».