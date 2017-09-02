Сайнс: на промежуточных покрышках машина очень слабо держала трассу

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший прокомментировал дождевую квалификацию Гран-при Италии, по итогам которой показал 15-е время.



«Очень тяжёлая квалификация. Погоду было трудно «прочитать», условия были довольно сложными. На промежуточной резине я чувствовал себя не очень уверенно, более комфортно мне было на шинах для сильного дождя. В конце концов, мы решили вернуться на промежуточную резину, поскольку все улучшали время на этих шинах. Однако у нас был низкий уровень сцепления с трассой из-за компромисса в настройках, которые мы подготовили на завтра, когда трасса должна быть сухой. Будем надеяться, что завтра это поможет, потому что сегодня было очень тяжело.



В квалификации мы ехали с меньшим уровнем прижимной силы, чем у конкурентов, вот почему я испытывал большие проблемы, особенно в поворотах. Завтра мы ожидаем полностью сухую гонку. Мы будем стартовать из хвоста из-за штрафа (за перерасход компонентов мотора), но мы будем стараться изо всех сил, чтобы отыграть как можно больше позиций, а там посмотрим, на каком месте финишируем», — цитирует Сайнса пресс-служба команды.