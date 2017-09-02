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«Торо Россо»: у обеих машин были проблемы на промежуточных шинах

2 сентября 2017, суббота. 21:57 Авто

Инженер «Торо Россо» Джоди Эггинтон прокомментировал выступление пилотов Даниила Квята и Карлоса Сайнса в квалификации Гран-при Италии Формулы-1, где они стали 14-м и 15-м соответственно.

«У нас был очень напряжённый вечер: мы анализировали данные и вместе с тем оценивали форму соперников, ведь нам не хватало некоторых данных по длинным сериям кругов. На третью практику повлиял дождь, так что мы решили проехать одну короткую попытку, чтобы проверить различные настройки, которые связаны с дождём, и это было сделано без проблем. Дождь продолжился и в квалификации — мы были готовы к сессии в переменчивых условиях.

Первый сегмент был рано прерван красным флагом, из-за чего мы проехали только один быстрый круг. На рестарте мы надели шины для сильного дождя, а позднее обе машины перешли на промежуточные. Но, хотя оба болида прошли в Q2, эти шины не работали так, как мы хотели. Мы применили ту же стратегию во втором сегменте и внесли изменения в настройки, чтобы постараться заставить промежуточные покрышки работать. Однако у обеих машин сохранились проблемы с балансом на этих шинах, и мы не смогли проехать чистые круги и пройти дальше. Теперь мы переключаем внимание на гоночную стратегию, изучая варианты, которые могут дать обеим машинам лучшую возможность побороться за очки», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Формула-1 Гран-при Италии
Новости. Авто
2 сентября 2017, суббота
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