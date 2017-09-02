Боттас: не смог заставить шины работать, когда на трассе стало больше воды

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал квалификацию Гран-при Италии, по итогам которой показал шестое время.



«Думаю, первые два сегмента были неплохими, а на финальном круге в Q2 был потенциал для большего. В третьем сегменте на трассе стало больше воды, я не смог заставить шины работать — проблема была в этом. Очевидно, другим это удалось. Похоже, стартовая решётка будет серьёзно перемешана, а я не смог вмешаться в борьбу. Не знаю, почему, мы должны изучить это.



Но завтра будет совсем другой день, должно быть сухо. Похоже, я стартую четвертым с учётом штрафов, а „Феррари“ — позади. У нас есть потенциал для очень сильного результата в воскресенье, и нам нужно провести хорошую и чистую гонку — таков план», — приводит слова Боттаса портал Crash.