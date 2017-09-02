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Итоговая стартовая решётка Гран-при Италии с учётом всех штрафов

2 сентября 2017, суббота. 22:17 Авто

Итоговая стартовая решётка перед гонкой Гран-при Италии изрядно отличается от итогового протокола квалификации, поскольку множество пилотов получили штрафы в виде потери стартовых позиций за перерасход компонентов двигателей. Лишь победитель квалификации Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и угодивший в аварию в ходе сессии пилот «Хааса» Ромен Грожан (француз не уложился в 107% от лучшего времени в первом сегменте) будут стартовать с тех позиций, на которых значатся в итоговом протоколе квалификации.

Формула-1. Итоговая стартовая решётка.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Лэнс Стролл («Уильямс»)
3. Эстебан Окон («Форс Индия»)
4. Валттери Боттас («Мерседес»)
5. Кими Райкконен («Феррари»)
6. Себастьян Феттель («Феррари»)
7. Фелипе Масса («Уильямс»)
8. Стоффель Вандорн («Макларен»)
9. Серхио Перес («Форс Индия»)
10. Даниил Квят («Торо Россо»)
11. Кевин Магнуссен («Хаас»)
12. Маркус Эрикссон («Заубер»)
13. Паскаль Верляйн («Заубер»)
14. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
15. Нико Хюлькенберг («Рено»)
16. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
17. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
18. Джолион Палмер («Рено»)
19. Фернандо Алонсо («Макларен»)
20. Ромен Грожан («Хаас»)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Формула-1 Гран-при Италии
Новости. Авто
2 сентября 2017, суббота
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