Алонсо раскритиковал новый асфальт на стартовой прямой в Монце

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подверг жёсткой критике новое асфальтовое покрытие на стартовой прямой трассы в Монце, принимающей Гран-при Италии. Испанец отметил, что по ходу дождевой квалификации на прямой собиралось слишком много воды. По итогам квалификационной сессии Алонсо показал 13-й результат.



«Стартовая прямая была слишком мокрой. Новый асфальт не соответствует стандартам Формулы-1. Не может быть такой большой разницы между этим асфальтом и асфальтом на остальной части трассы», — заявил Алонсо в интервью Autosport