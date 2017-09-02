Хюлькенберг: на промежуточных шинах ехал, словно по мылу

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился своими впечатлениями от квалификации Гран-при Италии, по итогам которой показал 12-й результат.



«Сегодня было сложно, особенно на промежуточных шинах: было ощущение, что едешь, словно по мылу. Мы просто не могли добиться какого-либо сцепления или баланса. У нас был один комплект дождевых шин, и на нём ощущения были намного лучше. У нас был хороший темп до начала второго сегмента, но в конце мы не смогли найти скорость на промежуточных шинах тогда, когда это было необходимо. Завтра мы сделаем максимум возможного. Надеюсь, мы сможем набрать какие-то очки», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».