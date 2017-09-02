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Гьотто: это была отличная гонка, хотя видимость в дождь — всегда проблема

2 сентября 2017, суббота. 23:21 Авто

Пилот команды Russian Time Лука Гьотто прокомментировал свою победу в первой гонке Формулы-2 в Монце.

«Круги за сейфти-каром перед стартом были хорошей инициативой и позволили почувствовать сцепление. Видимость в дождь всегда была проблемой на скоростной трассе, но это была отличная гонка, и я рад победе. На входе в шикану на рестарте Ник и я пробовали затормозить максимально поздно, и я поехал прямо. Я замедлился, чтобы вернуть место, но Ник и Шарль столкнулись, так что я не мог сделать этого», — приводит слова Гьотто пресс-служба российской команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Russian Time Формула-2
Новости. Авто
2 сентября 2017, суббота
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