В «Хаасе» намерены обсудить с Уайтингом начало квалификации в опасных условиях

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер намерен переговорить с гоночным директором ФИА Чарли Уайтингом насчёт опасных условий, при которых был дан старт квалификации Гран-при Италии.



В начале сессии в аварию угодил Ромен Грожан, который впоследствии не скрывал своего раздражения решением руководства гонки начать квалификацию в столь сложных условиях. Сессия была прервана, и её возобновление многократно откладывалась. В итоге квалификация растянулась более чем на три с половиной часа.



«Я ничего не могу поделать. Директор гонки должен принимать меры, а не я. Мы собираемся поговорить об этом. Я знаю, что его работа сложная. Найти хороший компромисс, не допустив того, что получилось сегодня, — это нелегко.



Многие пилоты жаловались, что трасса была слишком мокрой. На мой взгляд, они не должны были тогда начинать сессию», — цитирует Штайнера Autosport.