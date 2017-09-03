Алонсо: был потенциал, чтобы побороться за место в топ-5 или топ-6

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо остался доволен конкурентоспособностью болида в квалификации Гран-при Италии, по итогам которой он показал 13-й результат.



«Сегодня на мокрой трассе автомобиль работал отлично, особенно в сравнении с его работой на сухом треке. Мы были намного более конкурентоспособными и смогли конвертировать это в прохождение во второй сегмент квалификации. Очевидно, что мы не хотели продвигаться слишком далеко в квалификации, потому что в этом не было никакого смысла, так или иначе мы стартуем последними (из-за штрафа в 35 мест за перерасход компонентов мотора. — Прим. «Чемпионата»). Так что мы просто сберегли шины и использовали мотор в менее мощном режиме, но всё равно провели достойно квалификацию.



Мне было нужно следить за машиной Стоффеля (Вандорна), так как я не хотел оказаться в Q3. Мы не смогли воспользоваться «буксиром» (слип-стрим позади болида напарника), потому что на мокрой трассе не очень хочется иметь впереди себя другой автомобиль из-за плохой видимости. Я сохранил свою очередь на «буксир» для других гонок.



Думаю, сегодня у нас был потенциал, чтобы побороться за место в топ-5 или топ-6. Так что мы надеемся на подобные условия в завтрашний день. Но, по-видимому, завтра будет ясная погода, посмотрим, что мы сможем сделать в таких условиях», — цитирует Алонсо пресс-служба «Макларена»