Маркелов: возникли проблемы с тормозами, и на старте случился контакт

Гонщик команды Формулы-2 Russian Time Артём Маркелов прокомментировал инцидент на старте первой гонки в Италии и итоговую десятую позицию.



«Когда я входил в первый поворот, то там было свободное пространство на внутреннем радиусе. Я поехал туда, но возникли проблемы с тормозами, и случился контакт. После этого было трудно контролировать машину, и я совершил пит-стоп для смены носа. Поздний выезд сейфти-кара помог, и я смог пробиться обратно и набрать финальное очко», — приводит слова Маркелова пресс-служба российской команды.