В «Ред Булл» всё равно не жалеют о штрафах для Ферстаппена и Риккардо

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что в команде не сожалеют о том, что пошли на стратегические штрафы для Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена на Гран-при Италии в связи с перерасходом компонентов моторов. В квалификации Ферстапен показал второе время, а Риккардо стал третьим, однако из-за штрафов они будут стартовать с 14-го и 17-го места соответственно.



«Мы ни о чём не сожалеем. Это не только потому, что следующая гонка пройдёт в Сингапуре. Это ещё и потому, что дальше будут Малайзия и «Сузука». Все эти трассы подходят нам», — цитирует Марко Autosport.



Руководитель команды Кристиан Хорнер в свою очередь отметил: «Очень расстраивает, что мы должны откатиться вниз из-за штрафов, но мы насладились квалификацией. Второй и третий результат получен благодаря потрясающей работе пилотов. Даже с учётом штрафов, перетасовавших всю стартовую решётку, у нас всё ещё есть возможности на этой трассе, где можно обгонять».

Итоговая стартовая решётка Гран-при Италии с учётом всех штрафов