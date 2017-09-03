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Гьотто получил штраф и лишился победы в первой гонке Формулы-2 в Монце

3 сентября 2017, воскресенье. 01:35 Авто

Стюарды итальянского этапа Формулы-2 оштрафовали гонщика Russian Time Луку Гьотто по итогам первой гонки в Монце. Судьи посчитали, что Гьотто получил преимущество за счёт срезки шиканы в первом повороте на последнем круге, когда Гьотто боролся за лидерство с Ником де Врисом. Гьотто не мог вернуть позицию де Врису, поскольку он сразу после шиканы столкнулся с Шарлем Леклером. Стюарды все равно считают, что Гьотто получил преимущество благодаря срезке — и поэтому Гьотто получил от них 5-секундный штраф. Это отбросило итальянца с первого места на четвёртое. Тройку лучших таким образом составили Антонио Фуоко, Нобухару Мацусита и Николас Латифи. Гьотто также лишён быстрейшего круга, установленного благодаря срезке — бонусные очки перешли к Латифи.

Штраф также получил финишировавший пятым Александер Албон — за столкновение с Норманом Нато. Албон получил 10 секунд и опустился с пятого места на 14-е. Это позволило россиянину Артёму Маркелову подняться в классификации с десятого места на девятое.

Формула-2. Монца. Первая гонка.

1. Антонио Фуоко (Prema Racing) — 44:10.800
2. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix)
3. Николас Латифи (DAMS)
4. Лука Гьотто (Russian Time)
5. Шон Гелаэл (Pertamina Arden)
6. Сержио Сетте Камара (MP Motorsport
7. Луис Делетраз (Rapax Team)
8. Густав Малья (Racing Engineering)
9. Артём Маркелов (Russian Time)
10. Джордан Кинг (MP Motorsport).

Источник: GP2 Series Сообщить об ошибке
Теги
Russian Time Формула-2
Новости. Авто
3 сентября 2017, воскресенье
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