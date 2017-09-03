«Порше» выиграл квалификацию WEC в Мексике, экипаж Русинова — 4-й в LMP2

В ночь со 2 на 3 сентября в Мехико состоялась квалификация гонки WEC 6 Hours of Mexico. Победу в ней одержал экипаж «Порше» в составе Тимо Бернхардта, Брэндона Хартли и Эрла Бамбера. Второе место также досталось пилотам «Порше» — Андре Лоттереру, Нилу Яни и Нику Тэнди. Тройку лидеров замкнули гонщики «Тойоты» Камуи Кобаяси, Майк Конвей и Хосе Мария Лопес.

В классе LMP2 четвёртое место занял экипаж Романа Русинова, а пятое экипаж ещё одного россиянина Виталия Петрова.

WEC. «Шесть часов Мехико». Квалификация

1. Бернхардт/Бамбер/Хартли (Porsche LMP Team) — 1:24,562

2. Яни/Лоттерер/Тэнди (Porsche LMP Team) +0,148

3. Кобаяси/Конвей/Лопес (Toyota Gazoo Racing) +0,«240

4. Буэми/Дэвидсон/Накадзима (Toyota Gazoo Racing) +0, 816

5. (LMP2 -1). Ляпьер/Неграо/Менезес (Signatech Alpine Matmut) +8,247

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8. (LMP2 — 4). Русинов/Тирье/Хэнли ( G-Drive Racing) +9,440

9. (LMP2 — 5). Петров/Труммер/Гонсалес (CEFC Manor TRS Racing) +9,489.