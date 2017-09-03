Вольф: Ферстаппен один из тех пилотов, который должен быть на радаре команды

Глава «Мерседес» Тото Вольф, дал понять, что не придаёт особого значения недавней встрече с Йосом Ферстаппеном, вместе с тем заявив, что пилоты уровня Макса Ферстаппена должны быть в поле зрения команды.

«Я знаю Йоса много лет, и у нас есть общие друзья. Он пришёл к нам сюда, и мы втроём, с ним и с Ники Лаудой посидели за чашечкой кофе. Что касается Макса Ферстаппена, то мы не очень заинтересованы в его услугах в 2018 году, так как он будет недоступен.

Но он один из тех гонщиков, которые должны быть на радаре команды. Макс — будущая звезда Формулы-1. Он, как и Риккардо, Окон, Боттас является частью этой группы", — цитирует Вольфа Autosport.