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Гьотто выиграл вторую гонку Формулы-2 в Италии, Маркелов — 15-й

3 сентября 2017, воскресенье. 12:07 Авто

Пилот Russian Time Лука Гьотто стал победителем второй гонки Формулы-2 в Италии. Второе место занял Сетте Камара, третье место досталось Антонио Фуоко. Российский пилот Артём Маркелов финишировал на пятнадцатом месте.

Формула-2. Италия. Вторая гонка

1. Лука Гьотто (Russian Time)
2. Сетте Камара (MP Motorsport) +2,2
3. Антонио Фуоко (Prema Racing) +4,5
4. Луис Делетраз (Rapax Team) +6,2
5. Роберто Мери (Rapax Team) +11,8
6. Шон Гелаэл (Pertamina Arden) +17,3
7. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) +20,0
8. Александр Албон (ART Grand Prix) +20,5
9. Шарль Леклер (Prema) +23,2
10. Норман Нато (Pertamina Arden) +23,7
...
15. Артём Маркелов (Russian Time) +32,0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Russian Time Артём Маркелов Формула-2
Новости. Авто
3 сентября 2017, воскресенье
12:21 Вандорн оштрафован на 25 позиций на старте Гран-при Италии
12:07 Гьотто выиграл вторую гонку Формулы-2 в Италии, Маркелов — 15-й
11:42 Вольф: Ферстаппен один из тех пилотов, который должен быть на радаре команды
11:09 Лауда отрицает интерес «Мерседеса» к Ферстаппену
11:00 Формула-1. Гран-при Италии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00
10:33 «Порше» выиграл квалификацию WEC в Мексике, экипаж Русинова — 4-й в LMP2
09:55 Фиттипальди выиграл гонку Формулы V8 3.5 в Мексике, Исаакян второй
09:52 Росси выиграл квалификацию IndyCar в Уоткинс-Глен
09:00 Формула-2. Италия. Вторая гонка. Онлайн-трансляция
01:35 Гьотто получил штраф и лишился победы в первой гонке Формулы-2 в Монце
01:23 В «Ред Булл» всё равно не жалеют о штрафах для Ферстаппена и Риккардо
00:47 Маркелов: возникли проблемы с тормозами, и на старте случился контакт
00:42 Алонсо: был потенциал, чтобы побороться за место в топ-5 или топ-6
2 сентября 2017, суббота
23:52 В «Хаасе» намерены обсудить с Уайтингом начало квалификации в опасных условиях
23:21 Гьотто: это была отличная гонка, хотя видимость в дождь — всегда проблема
23:12 Вандорн: в третьем сегменте мотор потерял мощность
22:49 Хюлькенберг: на промежуточных шинах ехал, словно по мылу
22:44 Алонсо раскритиковал новый асфальт на стартовой прямой в Монце
22:17 Итоговая стартовая решётка Гран-при Италии с учётом всех штрафов
21:59 Боттас: не смог заставить шины работать, когда на трассе стало больше воды
21:58 Масса: был рад попасть в третий сегмент, но больше хотелось быть на месте Лэнса
21:57 «Торо Россо»: у обеих машин были проблемы на промежуточных шинах
21:52 Сайнс: на промежуточных покрышках машина очень слабо держала трассу
21:35 Гьотто выиграл гонку Формулы-2 в Монце, Маркелов — 10-й
21:28 Квят: я достойно провёл квалификацию и сделал всё, что в моих силах
21:20 Перес: рад, что болельщики в итоге получили хорошее шоу
21:04 Риккардо: казалось, будто в третьем сегменте машина была совсем другой
21:03 Окон нацелился на подиум в гонке Гран-при Италии
20:42 Ферстаппен: показать второй результат с тем, что есть, — это отличная работа
20:13 Райкконен: мне сильно не хватало сцепления с трассой, машина сильно скользила
20:05 Стролл: я впервые выступал в Формуле-1 на мокрой трассе
19:54 Хэмилтон: 69 поулов! Не могу в это поверить!
19:39 Феттель: удивлён, насколько быстро ехали соперники «Феррари»
19:20 Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству поулов в карьере
18:54 Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят — 14-й
17:22 Маркьонне: Феттель не просил «Феррари» об однолетнем контракте
16:13 Грожан: квалификацию вообще не следовало начинать
15:53 Тодт: надеюсь, «Хонда» не уйдёт из Формулы-1
15:09 Уайтинг объяснил, почему Алонсо не наказали за инцидент с Палмером
15:00 Формула-2. Италия. Первая гонка. Онлайн-трансляция
14:50 Палмер и Хюлькенберг также потеряют позиции на старте Гран-при Италии
14:33 В Формуле-1 Кубицей интересуется не только «Рено»
14:14 Боттас: соглашусь быть вторым пилотом, но надеюсь избежать этого
13:54 Перес: авария с Оконом не повлияла на переговоры о контракте
13:22 «Макларен» может сам разработать себе мотор на 2021 год
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