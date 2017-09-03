Вандорн оштрафован на 25 позиций на старте Гран-при Италии

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн, завоевавший вчера в квалификации Гран-при Италии десятое место, в сегодняшней гонке с учётом штрафов пилотов «Ред Булл» должен был стартовать с восьмого места.

Тем не менее ранним утром 3 сентября сам Вандорн стал уже седьмым пилотом, который получил штраф в Монце. Из-за очередной замены силовой установки на болиде бельгийца он потерял 25 мест на старте, сообщает Sky Sports.

Таким образом, Вандорн будет стартовать с конца стартовой решётки. Отметим, что на Гран-при Бельгии Вандорн также был оштрафован, тогда он потерял 65 позиций.