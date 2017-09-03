З. Браун: Алонсо хочет остаться в «Макларене»

Руководитель «Макларена» Зак Браун, выразил уверенность в том, что пилот Фернандо Алонсо хочет остаться в команде и на следующий сезон.

«Фернандо действительно хочет остаться в „Макларене“ и он хочет остаться в Формуле-1. Он ждёт решения, которое мы примем. Я абсолютно уверен, что он примет любое наше решение, так как каким бы оно ни было, оно будет направлено на то, чтобы получить максимально быструю машину», — цитирует Брауна Sky Sports.

Контракт Алонсо с «Маклареном» истекает по завершении нынешнего сезона.