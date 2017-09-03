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«Рено» не будет поставлять двигатели четырём командам в 2018 году

3 сентября 2017, воскресенье. 14:55 Авто

Руководство «Рено», вероятнее всего, не станет поставщиком двигателей для «Макларена» в следующем году. Такой вариант развития событий будет возможен лишь в том случае, если «Торо Россо» придёт к соглашению с «Хондой».

По сведениям источников, у «Торо Россо» и «Хонды» остался лишь один день для оформления сделки, в противном случае «Ред Булл» вынудит свою младшую команду отказаться от этой идеи.

В свою очередь, в «Рено» дали понять, что не намерены в следующем году поставлять двигатели четырём командам. Таким образом, если «Хонда» не сумеет договориться с «Торо Россо», «Макларен» будет вынужден либо продолжить сотрудничество с японским поставщиком, либо искать другие варианты.

«Нам нужно решить много мелочей в различных сферах, это касается и дизайна, и многих других вопросов. Всё это поможет нам прогрессировать, и я уверен, что наша структура справится с этим.

Но откровенно говоря, именно поэтому мы не хотим распылять наши усилия, направленные на следующий год, и получить ещё одного клиента. В этом году всё было достаточно сложно. В следующем году нас ждёт большой прогресс с точки зрения скорости», — приводит слова главы «Рено» Сириля Абитебуля Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Хонда Ф-1
Новости. Авто
3 сентября 2017, воскресенье
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