Источник: «Макларен» и «Хонда» завтра объявят о разрыве

По сведениям источников, команда «Макларен» и японский поставщик силовых установок «Хонда» завтра, 4 сентября, объявят о разрыве сотрудничества, сообщает Sky Sports со ссылкой на известного журналиста и инсайдера Теда Кравица.

Таким образом, почти трёхлетнее сотрудничество «Макларена» с «Хондой» будет завершено. Контракт команды из Уокинга с японским производителем был подписан в 2015 году. Нынешний чемпионат является худшим для «Макларена» с момента заключения контракта с «Хондой». Команда занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 11 очков.