Хэмилтон захватил лидерство в общем зачёте, Квят — 17-й

После победы в гонке Гран-при Италии Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон захватил лидерство в общем зачёте чемпионата. Теперь британец опережает ближайшего преследователя, Себастьяна Феттеля, на 3 очка. В активе Хэмилтона 238 очков, в то время как у немца 235.

Третье место у партнёра Льюиса по команде, Валттери Боттаса, — 197 очков. Россиянин Даниил Квят, вновь не набравший очков в гонке, остаётся на 17-м месте — 4 очка.

Формула-1. Личный зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 238 очков

2. Себастьян Феттель («Феррари») — 235

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 197

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 144

5. Кими Райкконен («Феррари») — 138

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)— 68

7. Серхио Перес («Форс Индия») — 58

8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 55

9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 36

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34

11. Фелипе Масса («Уильямс») — 31

12. Лэнс Стролл («Уильямс»)— 24

13. Ромен Грожан («Хаас») — 24

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 11

15. Фернандо Алонсо («Макларен») — 10

16. Паскаль Верляйн («Заубер») — 5

17. Даниил Квят («Торо Россо») — 4

18. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1