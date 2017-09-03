Хэмилтон захватил лидерство в общем зачёте, Квят — 17-й

После победы в гонке Гран-при Италии Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон захватил лидерство в общем зачёте чемпионата. Теперь британец опережает ближайшего преследователя, Себастьяна Феттеля, на 3 очка. В активе Хэмилтона 238 очков, в то время как у немца 235.
Третье место у партнёра Льюиса по команде, Валттери Боттаса, — 197 очков. Россиянин Даниил Квят, вновь не набравший очков в гонке, остаётся на 17-м месте — 4 очка.
Формула-1. Личный зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 238 очков
2. Себастьян Феттель («Феррари») — 235
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 197
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 144
5. Кими Райкконен («Феррари») — 138
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)— 68
7. Серхио Перес («Форс Индия») — 58
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 55
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 36
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34
11. Фелипе Масса («Уильямс») — 31
12. Лэнс Стролл («Уильямс»)— 24
13. Ромен Грожан («Хаас») — 24
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 11
15. Фернандо Алонсо («Макларен») — 10
16. Паскаль Верляйн («Заубер») — 5
17. Даниил Квят («Торо Россо») — 4
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1