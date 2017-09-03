Хэмилтон: в последние две гонки «Мерседесу» удалось всё собрать воедино

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил удовлетворение предыдущими двумя этапами, где ему удалось одержать победы. А также поделился эмоциями от дубля «Мерседеса» на домашней трассе «Феррари».

«В последние две гонки нам удалось собрать всё воедино. Это потрясающий уик-энд и потрясающий опыт. Было действительно здорово пересечь финишную прямую вместе с Валттери, на домашней трассе „Феррари“. У нас был большой запас времени, так что мы не ощущали никакого давления, но было бы хорошо, если бы „Ред Булл“ смог поучаствовать в борьбе.

Мы провели две отличные гонки, при этом у нас не было каких-то обновлений. Мы выжали максимум из машины. Команда сделала отличную работу, было впечатляюще, что четыре машины на стартовой решётке использовали двигатель «Мерседеса».

Нам предстоят сложные гонки, и мы будем продолжать работу. Мои мысли всегда сконцентрированы на лидерстве. Те очки, которые Валттери сегодня забрал у Феттеля, могут сыграть важную роль, особенно с тем учётом, что до этого я отдал три очка. Конечная цель — выполнять лучшую работу каждый уик-энд", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.